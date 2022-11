Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: titre en hausse, l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Teleperformance gagne près de 4% à Paris alors que ce matin, Oddo annonçait maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 390 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que dans un communiqué publié hier soir après clôture, le groupe Teleperformance a annoncé se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu.



'D'un point de vue financier, l'arrêt de ces activités est relativement compliqué à mesurer mais devrait rester relativement marginal. En effet, elles représentent au total environ 7% du chiffre d'affaires consolidé de Teleperformance et emploient environ 15 000 personnes à travers de le monde', souligne Oddo.



Le broker ajoute que les contenus 'hautement offensants' concerneraient au maximum 5% des modérateurs de contenu.



'D'un point de vue stratégique, nous accueillons cette annonce positivement puisque ce secteur était à l'origine de controverses et que cette décision réduit probablement le profil de risque de Teleperformance', conclut l'analyste.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.65%