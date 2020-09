Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : teste 260E, déjà de retour au zénith Cercle Finance • 07/09/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Téléperformance n'aura pas consolidé très en-deçà de 250E et teste déjà 260E: le titre se prépare à un retour au zénith inscrit l'avant veille à 266,8E à l'ouverture (proche de celui des 266,6E du 12 août). En cas de plafonnement, la figure demeurerait un potentiel 'M baissier', sinon, prochain objectif à 283E.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.56%