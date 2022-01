Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: termine dans le vert, un analyste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant d'une analyse profitable de Credit Suisse. Le bureau d'études a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre Teleperformance, porté de 390 à 420 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le spécialiste de la gestion de l'expérience client.



Dans une note de recherche, le courtier souligne avoir revu à la hausse de 4% ses prévisions de bénéfice par action (BPA) sur le groupe pour 2022 et 2023 suite à l'annonce de l'acquisition de Senture aux Etats-Unis.



'Nous sommes d'avis que Teleperformance est en mesure de tirer parti des tendances favorisant l'externalisation et la numérisation pour générer une croissance organique de son chiffre d'affaires proche de 10% ('high single digit') au cours des quatre ans à venir', explique Credit Suisse.



D'après le broker, cette dynamique devrait permettre au spécialiste des centres d'appel 'de consacrer son excédent de trésorerie à des opérations de fusions-acquisitions (M&A) pour à la fois créer de la valeur et étendre son positionnement géographique'.





