Teleperformance: succès de l'offre sur Majorel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que 98.448.171 actions représentant environ 98,45% du capital social en circulation de Majorel ont été apportées dans le cadre de l'offre, dont le groupe a donc déclaré le caractère inconditionnel.



'Ce taux d'apport extrêmement élevé à l'offre à ce stade témoigne de l'adhésion forte des actionnaires de Majorel au projet du groupe et de la pertinence reconnue de cette acquisition', commente le spécialiste français de l'externalisation de l'expérience client.



Le premier règlement-livraison de l'offre interviendra le 27 octobre. Une période de réouverture de l'offre débutera ce 23 octobre à 09:00 et prendra fin le 3 novembre à 17:00. Après cette période, le second règlement-livraison est prévu pour le 8 novembre.





