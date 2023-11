Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: succès de l'offre rouverte sur Majorel information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce qu'au cours des deux semaines de la période de réouverture de son offre, 1.456.833 actions Majorel, représentant environ 1,46% du capital social de cette société, ont été apportées. Leur règlement-livraison aura lieu le 8 novembre.



Compte tenu des actions déjà apportées au cours de la période d'offre initiale, le groupe détiendra, à compter de ce second règlement-livraison, 99.905.004 actions au total, représentant environ 99,91% du capital social de Majorel.



En conséquence, Teleperformance est disposée à mettre en oeuvre la procédure de retrait obligatoire sur Majorel. Parallèlement, il lancera la procédure de retrait de la cotation des actions d'Euronext Amsterdam, retrait prévu le 11 décembre.





