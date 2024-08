Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: stagnation au-dessus des 97,5E information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Teleperformance végète au-dessus des 97,5E (plancher des 25 et 28 juin derniers). Si un redressement s'affirme, ses premiers objectifs pourraient être de recouvrir les gaps du 2 août sous 109,8E, puis de la veille sous 114,1E.

En dessous des 97,5E, le prochain support (testé mi-juin) se dessine vers 93,3E puis 91,3E, l'ex-'gap' du 30 avril.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 101,40 EUR Euronext Paris -0,05%