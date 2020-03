Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : stable, un analyste reste optimiste Cercle Finance • 19/03/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance est stable cet après-midi, alors que l'analyste Morgan Stanley confirme sa recommandation 'Surpondérer' sur celui-ci. 'Le rapport annuel de Teleperfomance est celui d'une entreprise avec des marchés finaux de plus en plus diversifiés, une meilleure adhésion des clients, et une surperformance substantielle par rapport aux pairs. (...) Teleperformance reste un titre de premier choix', indique le broker. Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 260 euros sur la valeur.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.92%