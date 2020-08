Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 03/08/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Teleperformance gagne plus de 1% et surperforme ainsi le CAC40, avec le soutien de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de centres de contact avec un objectif de cours remonté que 260 à 270 euros. 'Teleperformance continuera d'accroitre ses parts de marché, de bénéficier de la pénétration de l'externalisation et de connaitre une expansion de marges grâce à l'adoption d'un télétravail plus permanent', juge le broker qui réduit cependant de 2-4% ses estimations de BPA.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.66%