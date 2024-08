Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: série de changements dans la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé des changements importants dans sa gouvernance pour accélérer sa croissance et stimuler l'innovation.



Le conseil d'administration a ainsi décidé de séparer les rôles de président du conseil d'administration et de directeur général, de renforcer la culture d'entrepreneuriat et de développement commercial du groupe et de mettre en place un plan de succession pour le top management.



Dans ce contexte, Moulay Hafid Elalamy est nommé président du conseil d'administration tandis que Daniel Julien reste directeur général.



Il a été décidé que Thomas Mackenbrock deviendrait directeur général délégué à partir du 1er octobre 2024.



Thomas Mackenbrock travaillera aux côtés de Daniel Julien, en vue de lui succéder selon un calendrier établi par un comité ad hoc.





