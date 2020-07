Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : se hisse vers 240E, nouveau record annuel Cercle Finance • 20/07/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Teleperformance se hisse vers 240E, inscrivant un nouveau record annuel, à moins de 2% du record absolu de clôture des 244,2E et du 19 février (246E en intraday), un obstacle majeur s'il en est.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.94%