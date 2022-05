Teleperformance se distingue dans le métavers

(AOF) - Teleperformance a organisé le 27 mai 2022 une nouvelle convention inédite Games and E-sports appelée Teleperformance PXP. Elle a réuni plus de 500 participants présents sur place et 80 000 connectés en ligne. La convention, qui a rassemblé plusieurs panels d'experts lors de nombreux débats sur l'E-sport, les jeux, le métavers et le Web 3.0 ou l'internet du futur, a officialisé l'inauguration de la première Global E-sports Arena de Teleperformance et le lancement du centre d'excellence du groupe sur le métavers situé à Lisbonne au Portugal.

Un tournoi international d'E-sport y a été organisé, avec la participation de certaines des meilleures équipes et des meilleurs " gamers " du monde.

Teleperformance a réuni les plus grands leaders d'opinion du monde entier lors de cette convention unique. Ils ont pu échanger en direct avec de nombreux experts sur les dernières évolutions dans le domaine des interactions digitales de nouvelle génération.

Eefje "SJOKZ" Depoortere, journaliste, icône de l'E-sport européen et hôte de l'événement, a déclaré : " Je suis très heureuse d'avoir été invitée à Lisbonne pour l'inauguration de l'arène E-sports. Je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de visiter cette très belle ville, de découvrir le formidable nouveau site de Teleperformance, et de rencontrer nombre de mes fans. Un grand merci à Teleperformance. "

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Mds€ provenant de 2 branches : pour 89 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Simpler, Faster, Safer » d’offres d’externalisation pour les administrations et les multinationales avec 3 priorités -transformation digitale, consolidation de l’expertise sectorielle (services financiers, santé et secteur public) et extension de la présence internationale ;

- Capital éclaté, le fondateur Daniel Julien détenant 2 % des titres et assurant la présidence-direction générale du conseil d'administration de 16 membres ;

- Solidité et agilité financière (notation de la dette relevée), avec 5,2 Mds€ de capitaux propres, 661 M€ de trésorerie nette, et plus de 1,5 Md€ de liquidités.

-Stratégie 2025 combinant croissance interne soutenue et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché, visant un chiffre d'affaires de 10 Md d'euros et un taux de marge opérationnelle de 16 % ;

- Stratégie d’innovation « High touch-High tech » : en interne : structuration par le TAP (technologie, analyse des données, excellence des process) visant à l’harmonisation de l'architecture des systèmes et au déploiement des solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs, automatisation…) et par la plateforme Cloud Campus de gestion à distance des équipes et des activités et de centralisation des interactions avec les clients / en externe : à partir de 100 plateformes exclusives, conseil aux entreprises dans leur transformation, offre de cybersécurité menée par les équipes « Trust & Safety » supportées par le centre GSOC du projet Eagle, le show-room mondial « TIEC » dans la Silicon valley et le centre de recherche X-Lab ;

- Stratégie environnementale « Citoyens de la planète », visant la neutralité carbone en 2040 : réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé, validée par la SBTi / focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et sur l’atténuation des risques météorologiques extrêmes , 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines ;

- Retombées du lancement de la Digital Integrated Business Services, spécialisée dans la banque, les hôpitaux, les transports et la santé ;

- Poursuite de l’expansion africaine ;

- Après l’intégration des américains Health Advocate (gestion digitalisée de la santé) et Senture, spécialiste des services aux citoyens, poursuite des acquisitions (1 à 2 Mds€ d’ici 2025).

- Impact sur le chiffre d'affaires des parités peso philippin/dollar, real brésilien et peso argentin/dollar, 45 % du chiffre d’affaires étant libellé dans la monnaie américaine ;

- Objectifs 2022 : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5 % et d’une marge opérationnelle proche de 15,5 %.

