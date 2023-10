Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : s'enfonce résolument sous les 100E information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 13:41









(CercleFinance.com) - Teleperformance s'enfonce résolument sous les 100E mais c'est surtout la conséquence de la cassure validée la veille du support crucial des 114E (du 18/08, 27/09 puis 3/10/2023).

Le comblement du 'gap' des 106E du 25/04/2017 n'a aucunemnt enrayé la glissade, bien au contraire et la correction s'accélère en direction des 85,7E du 14/11/2016.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.38%