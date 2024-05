Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: s'associe à Kore.ai dans la relation client information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé avoir obtenu le statut de partenaire Platine de Kore.ai, spécialiste des solutions d'IA conversationnelle.



Teleperformance, à travers TP Infinity, s'appuiera sur la version 11.0 de la plateforme XO (Experience Optimization) de Kore.ai pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur expérience client grâce à des solutions d'IA conversationnelle de pointe.



Les équipes certifiées de TP Infinity combinent innovation technologique et design de solutions conversationnelles pour offrir une automatisation avancée et des processus client optimisés.



La plateforme 'no code' de Kore.ai permettra à TP Infinity de créer des assistants virtuels sophistiqués utilisant l'IA générative et les grands modèles de langage. TP Infinity compte plus de 3 000 consultants répartis dans 20 pays, dédiés à l'optimisation de l'expérience client.





