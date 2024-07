Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : s'arrache au delà des 108,4E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Téléperformance s'arrache au delà des 108,4E et il en manque un peu pour venir défier la résistance des 110E de la mi-mai et ex-'gap' du 6 mars (ce sera peut être pour la prochaine séance).

En cas de franchissement, 116,35E, Teleperformance s'ouvrirait la route de l'ex-plancher du 13/12/2023.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 107,05 EUR Euronext Paris +4,13%