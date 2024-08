Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Téléperformance: revient menacer le support oblique des 104E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Téléperformance (-5%) revient menacer le support oblique des 104E: en cas d'enfoncement, le titre viendrait re-tester le support des 92E de la mi-juin (du 14/06) puis reviendrait combler le 'gap' des 91,3E du 30 avril dernier.

Le principal support long terme demeure plus que jamais 85,5E puis 84,5E testé mi-mars dernier (à n'enfoncer sous aucun prétexte).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 102,70 EUR Euronext Paris -7,10%