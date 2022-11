Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: réunion avec les autorités colombiennes information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce qu'une réunion entre sa filiale colombienne et le ministère du Travail colombien se tiendra le mercredi 16 novembre, de façon à amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu, au sujet de ses opérations en Colombie.



Il précise que Teleperformance Colombia est entré en contact avec le gouvernement et les syndicats de sa propre initiative, et 'apportera son soutien total aux autorités dans le cadre de tout contrôle qu'elles souhaiteraient mener'.



Présent dans 88 pays et regroupant environ 420.000 employés dans le monde, le groupe français, spécialiste de l'externalisation de l'expérience client, emploie plus de 41.000 collaborateurs en Colombie.





