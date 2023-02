Teleperformance: résutlat net pdg en hausse de 15,8% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 8154 ME au titre de l'exercice 2022, un chiffre en hausse de 5,7% à données comparables par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBITDA courant progresse de 18,4%, pour s'établir à 1750 ME, et le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 994 ME (+14,4%).



Teleperformance fait état d'un résultat net part du groupe en augmentation de 15,8%, à 645 ME, laissant apparaître un résultat net dilué par action de 10,8 euros, contre 9,36 euros un an plus tôt (soit une hausse de 15,4%) en douze mois.



Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance évoque 2022 comme 'une année de succès et de croissance solide'.



'En 2023, Teleperformance continuera de développer ses activités à un bon rythme et d'accroître ses marges. Le groupe vise sur l'année une croissance organique récurrente d'environ + 10,0 % et une progression de sa marge de 20 points de base', indique-t-il.



Le responsable confirme par ailleurs les objectifs financiers 2025, soit au moins 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors acquisitions.