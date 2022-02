Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: résultat net pdg de 557 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 115 millions d'euros sur l'année 2021, en croissance de + 25,7 % à données comparables (à devises et périmètre constants) et de + 24,1 % à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière.



L'EBITDA courant s'est élevé à 1 478 millions d'euros en 2021, en croissance de + 31,0 % par rapport à la même période l'an passé.



Le résultat net part du groupe s'élève à 557 millions d'euros contre 324 millions d'euros l'an passé, soit une croissance de + 71,9 %. Le résultat net dilué par action s'est élevé à 9,36 euros en 2020, contre 5,52 euros en 2020.



Teleperformance s'attend pour l'année 2022 à une croissance organique récurrente du chiffre d'affaires supérieure à + 10 % (hors impact des contrats d'assistance Covid), une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à + 5 % et une marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires en hausse de 30 pb.





