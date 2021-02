Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : résultat net part du groupe de 324 ME Cercle Finance • 25/02/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 732 millions d'euros sur l'année 2020, en croissance de + 11,6 % à données comparables (devises et périmètre constants) et de + 7,0 % à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. Le résultat opérationnel (EBIT) s'est établi à 555 millions d'euros contre 621 millions d'euros l'an passé. Le résultat net part du groupe s'élève à 324 millions d'euros contre 400 millions d'euros. Le résultat net dilué par action s'est élevé à 5,52 euros en 2020, contre 6,81 euros en 2019. Teleperformance aborde l'année 2021 avec confiance et vise une croissance organique d'au moins + 9,0 %, un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires supérieur à 14,0 % et l'intégration de la société Health Advocate dans le groupe au cours du 2ème trimestre. Teleperformance maintient également ses objectifs financiers 2022. Le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros, incluant des acquisitions dans les services à forte valeur ajoutée et un taux de marge d'EBITA sur chiffre d'affaires d'environ 14,5 %.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.04%