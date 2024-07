Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: résultat net ajusté semestriel à +25,9% information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 5076 ME au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 28,2% en données publiées (+1,7% en pro forma).



L'EBITDA courant s'établit à 982 ME, stable en pro forma vs. S1 2023.

Le résultat net ajusté ressort à 432 ME, en hausse de 25,9%, avec un cash-flow net disponible de 448 ME (+45%).



'Dans un environnement qui reste volatil et compétitif, le groupe dispose de trois atouts majeurs pour poursuivre une croissance résiliente et créatrice de valeur', souligne Daniel Julien, président et co-directeur général du groupe.



Côté perspectives, Teleperformance confirme ses objectifs financiers 2024, à savoir une croissance du chiffre d'affaires pro forma comprise entre + 2 % et + 4 %, et une hausse de la marge d'EBITA récurrent comprise entre + 10 pbs et + 20 pbs sur une base pro forma.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 108,00 EUR Euronext Paris +1,69%