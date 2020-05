TELEPERFORMANCE remporte en Grèce son troisième prix Great Place to Work

(AOF) - Teleperformance a annoncé que sa plateforme multilingue en Grèce, qui compte plus de 8 500 collaborateurs répartis sur huit sites, a reçu le prix Great Place to Work (GPTW) pour la troisième année consécutive. La société précise que près de 70 % des employés ont répondu à l'enquête anonyme et indépendante destinée à évaluer de façon objective leur confiance dans leur employeur. L'entreprise emploie en Grèce des collaborateurs de 101 nationalités différentes, ce qui le place en tête des entités du groupe en matière de diversité.

