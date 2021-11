Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : relèvement de notation de S&P information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que sa note de crédit long-terme a été relevée. Standard & Poor's (S&P) a attribué à Teleperformance la note ' BBB ' - Investment grade - assortie d'une perspective stable, contre ' BBB- ' précédemment. ' Ce relèvement de notation reflète la position de leader mondial du groupe, ses importantes ressources, ses performances opérationnelles solides, ses perspectives dynamiques reposant sur sa transformation digitale, et sa forte génération de trésorerie ' indique le groupe.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.42%