Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : reconnu 'Great Place to Work' en Chine Cercle Finance • 10/12/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu pour la troisième année consécutive le prestigieux prixGreat Place to Work en Chine. Cette certification GPTW 2020 a été obtenue avec 'des scores excellents, supérieurs à 90 % dans chacun des domaines évalués', précise Teleperformance. Le classement est réalisé via des enquêtes anonymes visant à évaluer la confiance que les collaborateurs de Teleperfomance en Chine accordent à leur entreprise en matière de crédibilité, de respect, d'équité, de fierté et de bonne entente.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.45%