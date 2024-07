Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: reconnu 'Great Place To Work' dans 69 pays information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir obtenu la certification Great Place To Work dans 69 pays, cette certification étant une référence mondiale en matière de culture d'entreprise et d'expérience collaborateur.



La société indique que 97% des collaborateurs du groupe travaillent ainsi dans un pays certifié Great Place To Work.



Michael Bush, directeur général de l'institut Great Place To Work a salué les efforts de Teleperformance pour recueillir régulièrement l'avis de ses employés de façon anonyme et indépendante.



'Cette démarche contribue durablement à la transformation de ce groupe de services qui considère l'épanouissement professionnel et le bien-être des équipes comme une priorité. Je félicite Teleperformance pour les résultats exceptionnels obtenus cette année dans le monde entier', a-t-il indiqué.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE 112,35 EUR Euronext Paris -0,27%