Teleperformance : reçoit la certification Verego SRS

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) pour la septième année consécutive pour l'ensemble de ses centres. La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leurs stratégies et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement, rapporte Teleperformance. La société a une nouvelle fois obtenu la certification pour l'ensemble de ses sites dans les cinq domaines définis par Verego SRS. Dans son rapport, Verego constate que les résultats de Teleperformance en matière de RSE s'améliorent chaque année et dépassent la moyenne des scores obtenus par les autres organisations certifiées SRS, assure le lauréat.

