(CercleFinance.com) - Teleperformance rechute lourdement, sous les 100E et au passage le plancher des 100,5E du 8 août.

Les 2 prochains paliers de soutien se situent à 94,34 puis 90,3E (plancher du 14 juin dernier).







Valeurs associées TELEPERFORMANCE 98,50 EUR Euronext Paris -6,50%