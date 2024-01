Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : rechute de 5% vers 145,5E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Teleperformance rechute de 5% vers 145,5E et pourrait revenir prendre appui sur l'ex-résistance des 139,55E du 12 janvier... ou sur l'oblique des 132E qui unit les précédents creux (99E le 26 octobre, 116,5E les 13 décembre puis 128,5E le 17 janvier).

Tant que les 132E 'tiennent' la route des 160,7/162E (résistance du 16/06 au 25/07/2023) reste ouverte.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -4.34%