(CercleFinance.com) - Téléperformance rebondit vers 250E, un support qui remonte à début septembre 2020, mais le titre reste ancré dans une tendance baissière : après un sursaut vers l'ex-plancher des 278E, le prochain objectif à la baisse serait le test de l'ex-zénith des 244E du 19/02/202 puis le comblement du 'gap' des 239,2E du 29/07/2021.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.80%