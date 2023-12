Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : rebondit sur 116,35E, teste 126E information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Teleperformance rebondit sur 116,35E et teste 126E (ex-plancher du 8 au 14/11).

Le titres est décidément devenu un spécialiste des évolutions contrariennes puisque le CAC40 est monté comme un funiculaire du 17/11 au 15 décembre tandis que Teleperformance glissait depuis 138E durant 4 semaines... et alors que le CAC40 cède -0,4%, voilà un rebond de +2,7%, avec les 127E en ligne de mire.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.08%