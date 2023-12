Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : rebondit sur 115,8E, renoue avec les 120E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Teleperformance rebondit sur 115,8E et renoue avec les 120E : le titre se repositionne au-dessus du support des 118E du 9 au 20 octobre mais reste sous la menace d'une reprise de la correction moyen terme amorcée sous 135E, en direction du palier des 113E (testé les 28/09 et 07/11 à l'ouverture).







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.61%