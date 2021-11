Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance :rebond du titre après des analyses positives information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance reprend des couleurs aujourd'hui avec un gain de près de 1,5% suite à un repli de 5% vendredi. Plusieurs analystes ont confirmé leurs recommandations positives sur le titre. UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Teleperformance ainsi que son objectif de cours de 415 euros, impliquant un potentiel de hausse de 12% pour le titre, après une publication trimestrielle qui 'offre plus de preuves du modèle gagnant'. 'La croissance organique du troisième trimestre a légèrement dépassé un consensus exigeant, rassurant sur la dynamique sous-jacente alors que les contrats Covid ponctuels s'estompent et que les bases de comparaisons se durcissent', souligne le broker. Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 443 à 448 euros, après le point d'activité marqué par 'une très forte croissance organique et des objectifs 2021 relevés'. 'Au final, le groupe démontre une fois de plus une excellente croissance organique portée par la digitalisation de l'économie et la valeur ajoutée de l'offre', pointe l'analyste, qui remonte ses estimations de BPA de 2,6% en 2021 et de 1% pour 2022. 'De nouvelles opérations de croissance externe sont possibles pour renforcer l'expertise du groupe notamment vers les services spécialisés et les solutions digitales intégrées', souligne par ailleurs l'analyste en charge du dossier.

