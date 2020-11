Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : pulvérise un nouveau record à 284E Cercle Finance • 04/11/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - C'est une véritable explosion à la hausse qui propulse Téléperformance au-delà du précédent zénith historique des 277E du 10 octobre: le titre pulvérise un nouveau record à 284E, lequel se situe au-delà de la résistance oblique long terme qui gravite vers 281E. La dernière oscillation entre 254 et 277E 'donne' un objectif de 300E très exactement.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +4.68%