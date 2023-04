Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: projet d'acquisition de Majorel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé mercredi vouloir racheter pour trois milliards d'euros le groupe luxembourgeois Majorel, un spécialiste de la gestion de l'expérience client, une opération qui n'éclipsait pas la révision à la baisse des objectifs annuels du groupe français.



Le géant des services aux entreprises indique qu'il prévoit de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres sur l'intégralité des

actions de Majorel à un prix unitaire de 30 euros.



Les actionnaires de Majorel auront la possibilité de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action détenue, dans la limite d'un milliard d'euros d'actions Teleperformance.



Les actionnaires majoritaires de Majorel, à savoir l'allemand Bertelsmann et le marocain Saham, qui représentent environ 79% du capital, se sont chacun engagés de manière irrévocable à apporter leurs titres Majorel en faisant le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance.



La combinaison est censée donner naissance à un groupe pesant environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales, avec une présence forte dans toutes les grandes économies mondiales.



Cette acquisition intervient alors le chiffre d'affaires de Majorel a presque doublé en quatre ans.



A 9h35, le titre Teleperformance signait malgré tout la plus forte baisse du SBF 120 avec des pertes de plus de 15% dans des volumes particulièrement soutenus.



A l'occasion de la parution, hier soir, de chiffres de premier trimestre inférieurs aux attentes, le groupe a en effet revu à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors contrats Covid, désormais attendue entre 8% et 10% cette année, contre +10% précédemment.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -12.71%