Teleperformance: primé pour sa technologie reposant sur l'IA

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé aujourd'hui que sa solution digitale reposant sur l'IA avait reçu la médaille d'or de la meilleure innovation dans la catégorie ' Technologie ' lors des Globee 2024 Golden Bridge Awards.



'Cette solution accroît l'efficacité des services de back-office de ses clients en les rendant plus rapides et plus efficaces', indique Teleperformance.



'Elle améliore significativement l'expérience client et permet aux

conseillers clients de s'engager de façon plus forte et plus empathique avec les consommateurs', ajoute la société.



Concrètement cette solution digitale est une plateforme complète et évolutive conçue pour accompagner le conseiller client sur l'ensemble de sa mission et optimiser la performance opérationnelle.





