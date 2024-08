Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Téléperformance: préserve le support oblique des 102,8E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - Téléperformance rebondit de près de +2% vers 104,8E et préserve le support oblique des 102,8E.

Le titre s'épargne ainsi une rechute vers 100,5E puis surtout 93,3E, son plancher du 14 juin.

Vers le haut, les principaux seuils de résistance se situent vers 106,1E puis 109,8E, ex-'gap' du 2 août.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 104,80 EUR Euronext Paris +1,85%