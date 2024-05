Teleperformance, plus forte hausse du CAC 40, SBF 120 et SRD à la clôture du jeudi 2 mai 2024 -

(AOF) - Teleperformance (+ 13,85% à 97,32 euros)

Teleperformance a bénéficié d'un point d'activité trimestriel meilleur que prévu. Le spécialiste de la gestion de la relation client a publié un chiffre d'affaires en amélioration de 26,7% en données publiées, à 2,54 milliards d'euros, contre un consensus de 2,52 milliards d'euros. La hausse est de 0,9% en pro forma. "La croissance de l'activité devrait afficher une dynamique plus favorable au deuxième semestre compte tenu d'une base de comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période", souligne Invest Securities. Malgré sa hausse du jour, Teleperformance affiche toujours la plus forte baisse de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année : -26%.

