Teleperformance, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 20 septembre 2022

(AOF) - Teleperformance

(-3,88% à 272,40 euros)

Le titre de Teleperformance, multinationale française spécialisée dans les centres d'appels, est à la remorque de l'indice phare de la place parisienne. Il accuse l'évolution des taux longs qui se tendent sous l'effet de la décision de la Riksbank de rehausser son principal taux directeur de 100 points de base à 1,75%. Une hausse de 75 points était attendue par les spécialistes.

Points clés

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Mds€ provenant de 2 branches : pour 89 %, les activités core services & digital integrated business services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Simpler, Faster, Safer » d’offres d’externalisation pour les administrations et les multinationales avec 3 priorités -transformation digitale, consolidation de l’expertise sectorielle (services financiers, santé et secteur public) et extension de la présence internationale ;

- Capital éclaté, le fondateur Daniel Julien détenant 2 % des titres et assurant la présidence-direction générale du conseil d'administration de 16 membres ;

- Solidité et agilité financière (notation de la dette relevée), avec 2,6 Mds€ de dette nette, face à 5,2 Mds€ de capitaux propres, 661 M€ de trésorerie nette, et plus de 1,5 Md€ de liquidités.

Défis

- Stratégie 2025 combinant croissance interne soutenue et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché, visant un chiffre d'affaires de 10 Mds€ et un taux de marge opérationnelle de 16 % ;

- Stratégie d’innovation « High touch-High tech » : en interne structuration par le TAP (technologie, analyse des données, excellence des process) visant à l’harmonisation de l'architecture des systèmes et au déploiement des solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs, automatisation…) et par la plateforme Cloud Campus de gestion à distance des équipes et des activités et de centralisation des interactions avec les clients / en externe : à partir de 100 plateformes exclusives, conseil aux entreprises dans leur transformation, offre de cybersécurité menée par les équipes « Trust & Safety » supportées par le centre GSOC du projet Eagle, le show-room mondial « TIEC » dans la Silicon valley et le centre de recherche X-Lab ;

- Stratégie environnementale « Citoyens de la planète », visant la neutralité carbone en 2040 : réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé, validée par la SBTi / focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et sur l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines;

- Lancement en juin 2022 de la 1 ère obligation verte ;

- Succès commercial de la digital integrated business services, spécialisée dans la banque, les hôpitaux, les transports et la santé ;

- Volontarisme dans le déploiement de nouveaux sites (20 au 1 er semestre, en Europe, Afrique, États-Unis, Pérou et Inde) avec maintien de l’offre de télétravail (70 % des effectifs);

- Après l’intégration des américains Health Advocate (gestion digitalisée de la santé) et Senture, spécialiste des services aux citoyens, poursuite des acquisitions (1 à 2 Mds€ d’ici 2025).

Défis

- Impact favorable sur le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel du redressement du dollar face au peso philippin, au réal brésilien, au peso argentin et à l’euro, 45 % du chiffre d’affaires étant libellé dans la monnaie américaine ;

- Risque de réputation en raison de la qualité du service pour les délivrances de passeports britanniques jugée défaillante par le ministère de l’intérieur du Royaume-Uni ;

- Après une hausse de 15 % des revenus et de 14,5 % de la marge opérationnelle au 1 er semestre, confirmation des objectifs 2022 : croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5 % (fin des contrats d’assistance Covid) et d’une marge opérationnelle proche de 15,5 % ;

- Dividende 2021 de 3,3 €.

