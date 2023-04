Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : plonge de -17,5% vers 167,5E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 13:31









(CercleFinance.com) - Téléperformance qui plonge de -17,5% vers 167,5E voit ses trimestriels lourdement sanctionnés : le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1,9%, à 2MdsE, mais le pire est que la direction revoit à la baisse son objectif de croissance.

Le cours menace d'enfoncer le plancher moyen terme du 10/11/2022 (176E en clôture) pour s'en aller tester 155E (plancher du 23/03/2020) et peut-être les 135E du 2 janvier 2019 (symétrie parfaite de la figure depuis le plafonnement sous 402E de fin décembre 2022).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -15.34%