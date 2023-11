Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: parmi les 'World's Best Workplaces' en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Teleperformanceannonce avoir été classé dans le top du palmarèsWorld's Best Workplaces 2023- établi par le magazineFortuneet l'institutGreat Place to Work - pour la troisième année consécutive.



Plus concrètement, Teleperformance se classe dans le top 25 des leaders mondiaux sélectionnés à partir des résultats de l'enquêteGreat Place To Workmenée auprès de 14,8 millions d'employés dans le monde.



'Teleperformance fait partie de ces entreprises hautement responsables qui soutiennent leurs collaborateurs et oeuvrent pour créer des communautés plus justes, plus sûres et plus saines dans le monde entier', a commenté Michael Bush, directeur général de l'institut Great Place to Work.



' Ce palmarès mondial est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, fondé sur les avis des collaborateurs, distinguant des environnements de travail exceptionnels, où ils se sentent en confiance, responsabilisés et encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes ', a déclaré Alyson Shontel, rédacteur en chef du magazine Fortune .





