Teleperformance, parmi les plus fortes hausses du SRD à la clôture du mercredi 20 avril 2022

(AOF) - Teleperformance (+5,81% à 344,20 euros)

Le spécialiste des centres d'appels a bénéficié de sa bonne publication d'hier soir, puisque son chiffre d'affaires au premier trimestre est ressorti au-dessus des attentes: à 1,962 milliard d'euros, il a en effet affiché une croissance de 6,5% en organique par rapport à l'an dernier, alors que le consensus attendait une hausse de 3,9%.

Points clés

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 5,7 Mds€ provenant de 2 branches : pour 89 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- 4 grandes zones linguistiques : zone anglophone & Asie-Pacifique pour 35 %, Europe & Afrique pour 26 %, Espagne & Amérique latine pour 30 % et Inde & Moyen-Orient pour 9 % ;

- Modèle d’affaires “Simpler, Faster, Safer » pour les administrations et les multinationales avec 3 points forts : le « go-to-market » (approche coordonnée des clients), l’expansion en Asie et les investissements dans la cybersécurité ;

- Capital éclaté, le fondateur Daniel Julien détenant 2 % des titres et assurant la présidence-direction générale du conseil d'administration de 17 membres ;

- Solidité et agilité financière (dette notée BBB), avec 5,2 Mds€ de capitaux propres et plus de 1,5 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie 2020-2022 centrée sur une croissance interne soutenue, notamment dans les BRIC, au Mexique, Indonésie et Turquie, visant un chiffre d'affaires d'au moins 7 Mds € et un taux de marge opérationnelle de 14,5 % ;

- Stratégie d’innovation structurée par les 700 membres du TAP (technologie, analyse, process) : en interne : harmonisation de l'architecture des systèmes, déploiement des solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs, automatisation, conseil en process métier) / en externe : conseil aux entreprises dans leur transformation, cybersécurité avec le centre GSOC du projet Eagle, opérationnel depuis juin, show-room mondial « TIEC » dans la Silicon valley ;

- Stratégie environnementale « Citoyens de la planète » : réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé, validée par la SBTi / focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et sur l’atténuation des risques météorologiques extrêmes , 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines ;

- Retombées du lancement de la Digital Integrated Business Services, spécialisée dans la banque, les hôpitaux, les transports et la santé et du « TP Cloud Campus » de gestion du télétravail ;

- Expansion africaine en 2020-2022 ;

- Intégration de l’américain Health Advocate (gestion digitalisée de la santé).

Défis

- Impact négatif sur le chiffre d'affaires des parités peso philippin/dollar, real brésilien et peso argentin/dollar, 45 % du chiffre d’affaires étant libellé dans la monnaie américaine ;

- A fin septembre 2021, chiffre d'affaires en hausse de 31 % au 1 er trimestre et bénéfice net quadruplé.

