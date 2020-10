Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : obtient une certification au Pérou Cercle Finance • 16/10/2020 à 14:44









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu pour la première fois la certification ' Great Place to Work ' (GPTW) pour ses opérations au Pérou. Cette récompense s'appuie sur un audit indépendant évaluant la confiance accordée au groupe par ses collaborateurs. Dans ce cadre, 780 salariés du groupe au Pérou ont répondu à cette enquête anonyme et salué l'environnement de travail mis en place par Teleperformance - les 1 836 collaborateurs du groupe au Pérou sont en télétravail. ' La certification GPTW2020 revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, qui présente des défis et des disruptions majeurs pour les entreprises du monde entier ', fait savoir le groupe dans son communiqué.

