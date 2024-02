Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: nouvelle gouvernance jusqu'à fin 2025 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Teleperformance indique que son conseil d'administration a approuvé à l'unanimité sa nouvelle gouvernance, pour faciliter la gestion des actions de développement, l'intégration de Majorel et l'optimisation des opportunités offertes par l'IA.



Jusqu'à fin 2025, Daniel Julien, fondateur et PDG, et Bhupender Singh, directeur général délégué et administrateur, agiront comme des co-directeurs généraux, prenant ensemble les décisions stratégiques et se partageant les responsabilités opérationnelles.



Cette nouvelle structure constitue également une étape vers la séparation, à compter du 1er janvier 2026, des fonctions de président du conseil et de directeur général. À cette date, Bhupender Singh sera désigné comme le directeur général.





