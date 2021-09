Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : nouveaux objectifs de réduction de GES information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir défini de nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), reflétant son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040. Le groupe spécialisé dans les services de relations clients vise ainsi à réduire de 49% ses émissions de GES - Scope 1 (émissions directes) et Scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie) - par employé d'ici à 2026 par rapport à 2019. Teleperformance s'est également engagé à réduire les émissions carbone - Scope 3 (autres émissions indirectes) - issues des biens et services achetés ainsi que des trajets quotidiens des collaborateurs, de 38% par employé d'ici à 2026 par rapport à 2019.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.56%