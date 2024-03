Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: nouveau repli, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un nouveau repli de près de 0,6% après l'analyse d'UBS alors que le CAC progresse de 0,9%. La valeur affiche désormais une baisse de près de 25% en une semaine.



UBS réduit drastiquement son objectif de cours, passant de 137 à 95 euros, une nouvelle cible laissant 12% de potentiel de hausse pour le titre du groupe français d'externalisation de la relation client. Le bureau d'analyses maintient sa position 'neutre' sur la valeur,



'Malgré une valorisation au plus bas, une déflation plus rapide, un risque d'intégration et une faible visibilité sur la prise de décision des clients limitent le potentiel de revalorisation', juge le broker, pour qui le groupe 'a encore un chemin long et incertain pour reconvaincre'.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.52%