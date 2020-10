Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : nouveau record absolu à 277E Cercle Finance • 12/10/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Téléperformance établit un nouveau record absolu à 277E et n'en restera probablement pas là. Le titre s'arrache au-delà du précédent zénith des 273E du 6 octobre et la sortie du corridor 250/267E (en construction du 3 août au 30 septembre) validait un potentiel de hausse vers 284E... Téléperformance s'en rapproche

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.48%