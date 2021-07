Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : nouveau record à 357E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - Téléperformance inscrit un nouveau record à 357E: le franchissement des 347E libérait un nouveau potentiel vers 360E, un tracé parabolique autorise une progression jusque vers 380E.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.47%