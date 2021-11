Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : nouveau franchissement des 366E information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Téléperformance valide un nouveau franchissement des 366E (ex-zénith des 29/07 et 05/08, puis ex-plancher du 20/09) ce qui lui ouvre la route d'un retracement des 375,7E (testé le 23/09) puis du zénith historique des 386E du 7 septembre.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.51%