Teleperformance: neuf prix remportés aux ECCCSAs

(CercleFinance.com) - Teleperformance indique avoir remporté neuf prix, soit le meilleur palmarès du marché, lors des European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSAs), confirmant son 'statut de leader du secteur de l'expérience client en Europe'.



Le groupe de centres de contact a par exemple été récompensé dans les catégories de partenariat dans l'externalisation des processus métier avec des entreprises, de service client multilingue, d'équipe support et d'expérience pour les nouveaux clients.



Teleperformance rappelle être aujourd'hui présent dans 95 pays et compter près de 500.000 employés dans 170 pays et dans 300 langues et dialectes 'pour le compte de nombreuses marques parmi les plus réputées au monde'.





