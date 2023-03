Teleperformance: maintient son offre sur la modération information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 18:29

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce le maintien de son offre complète de services de modération de contenu y compris le segment le plus offensant.



Des audits internes détaillés ont été menées, ainsi que des enquêtes et audits externes réalisés par des tiers indépendants, Korn Ferry et Bureau Veritas.



Ces revues ont concerné les opérations d'un certain nombre de clients du groupe et ont porté essentiellement sur la gestion du personnel et les pratiques développées en matière d'environnement de travail.



' Alors que le segment le plus offensant représente une part très faible des activités de modération de contenu, Teleperformance est désormais convaincu, à la suite de cette revue, qu'offrir une solution complète de modération de contenu, sans exclure aucun segment de cette activité, est dans le meilleur intérêt des milliards d'internautes dans le monde ' indique le groupe.