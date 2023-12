Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : longue série baissière, menace 118E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 12:48









(CercleFinance.com) - Teleperformance aligne longue série baissière depuis le test des 135E : le titre menace à présent le support des 118E (50% de retracement de la hausse de novembre), le support du 9 au 20 octobre.

Le prochain objectif serait le palier des 113E (testé les 28/09 et 07/11 à l'ouverture).





